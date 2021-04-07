Ramazan tatlıları tezgâhlara çıkıyor

Yeni Akit Ekonomi

Corona virüsü (Covid-19) tedirginliğinden ötürü tatlı alım satımı -büyük oranda- internetten yapılacak.

Hummalı çalışma yürütülecek

Tüketiciler, online ortamdan ürün siparişi verecek. E-ticaret platformları ve kargo firmaları siparişlere yetişmek için elinden geleni yapacak. Bu arada şerbetli tatlıların yanlarına yanaşılmıyor. Öyle ki şöbiyetin kilosu 110-170 liradan, fıstıklı baklavanın 100-150 liradan, cevizli baklavanın 90-120 liradan, fındıklı dolmanın ise 120 liradan alıcı buluyor. Fıstıklı kadayıf 100- 130 liradan, cevizli kadayıf 90- 110 liraya, şekerpare 70-80 liraya, Osmanlı tulumbası 40-50 liraya mâl oluyor. Sütlü tatlılardan güllacın porsiyonu 40 liradan, fırın sütlacın ve muhallebinin 30-35 liradan, supanglenin 30 liradan satışa sunuluyor.

Damga vuracak

Öbür taraftan Ramazan ayında hafif tatlılar tercih edilecek. Seyidoğlu, tropikal meyveli helvaları, triliçeleri, güllaçları, sütlü tatlılarıyla ön planda yer alacak. Genel Müdür Mehmet Göksu, devamlı ürünlerinin ilgi göreceğini ifade ediyor. Göksu, “Ramazan ayına hafif tatlılarımızla damgamızı vuracağız” diyor.