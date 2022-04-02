Ramazan şükür için fırsattır

HACI YAKIŞIKLI ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk gününde Akit’in sorularını cevaplandırdı. “Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb’imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır” diyen Erbaş, “Dolayısıyla bu ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur’an okumalı, tefekkür ve tezekkür ederek, dua, tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız” dedi. “Diğer yandan Ramazan ayının, bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimi olduğunu söyleyen Erbaş, “Bu ayda vereceğimiz fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve yapacağımız tüm iyiliklerimiz, yüce Rabb’imizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür borcudur. Bu sebeple iyiliklerin kat kat karşılık bulacağı bu günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, öncelikli görevimiz olmalıdır. Bize umut bağlayan, bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilmek, bizim için en büyük kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Doğruluk güzel ahlakın hayata yansıyan yüzüdür"

Sayın Başkanım geçen sene “Ramazan ve sıhhat” temasını ele almıştınız, bu yıl “Doğruluk” temasını seçtiniz, mevzuyu biraz açar mısınız?

- Evet, bu yıl da “Ramazan ve doğruluk” temasını seçtik. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve sevgili Peygamberimizin hayatına baktığımızda doğruluğun bir müminde bulunması gereken yüce bir haslet olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla doğruluk ve dürüstlük, kâmil imanın, güzel ahlakın ve iyi bir vicdanın hayata yansıyan yüzüdür. Nitekim Allah Resulü bunu “Müslüman, insanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir” veciz ifadesi ile dikkatlerimize sunmuştur. Sahabeden Süfyân b. Abdullah Allah Resulüne gelerek “Ey Allah’ın Resulü, bana İslâm ile ilgili, hakkında başka kimseye soru sormama gerek kalmayacak bir şey söyle” dediğinde Allah Resulünün cevabı çok dikkati muciptir. “Allah’a iman ettim’’ de, sonra dosdoğru ol.” Sevgili Peygamberimiz bu hadisi ile bizlere iman ve doğruluğun ayırılmaz bir bütün olduğunu bildiriyor. Hatta o, iyiliğe ve cennete giden yolun doğruluktan geçtiğini söylüyor. Bizim namazlarımızda günde kırk defa “Rabbimiz bizi dosdoğru yola ulaştır” duamız esasen istikamet üzere bir hayatın bizim için ne kadar önemli olduğunu dikkatlerimize sunar. Bugün içinde bulunduğumuz dünyada yaşanan insani ve ahlaki birçok kriz ve bunalımların arkasında doğruluk bilincinin yitirilmiş olması yatmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı çalışmalarınız ne durumda?

- Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyayı iyilikle kuşatıp iyiliği yeryüzüne egemen kılma anlayışı ile yola çıkmış bir vakıfız. Bu yıl inşallah bunun bir gereği olarak “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin” teması ile Ramazan ayının manevi ikliminin gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yaşanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde alışveriş yardım kartından bayramlık kıyafet dağıtımına kadar birçok alanda hocalarımız ve gönüllülerimizle beraber yardımlar yapacağız. Yurt dışında ise mazlum, mağdur, muhtaç insanların bulunduğu bölgelerde Ramazan ayının manevi iklimini yaşatacağız inşallah. Bu yardımların yanı sıra, Başkanlığımız ve Vakfımızla birlikte yürüttüğümüz “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim’i hayatları boyunca Mushaf olarak hiç görmemiş kardeşlerimize ulaştıracağız. Ayrıca bu Ramazan içerisinde “Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi” Projemiz kapsamında 17 ülkede 101 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışını da gerçekleştirerek temiz içme suyuna erişmekte zorluklar yaşayan insanları suya kavuşturmuş olacağız. Böylelikle altı yüz elli bin kişiyi daha temiz suyla buluşturacağız. Şunu da sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Türkiye Diyanet Vakfımıza yardım yapmak isteyen tüm kardeşlerimiz bağışlarını www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilir.

Zekâtın Ramazan’da verilmesi daha mı uygun, insanlar sanki bu ayda biraz daha fazla yardım yapıyor gibi?

- Zekât her zaman verilebilir. Ancak Ramazan ayının milletimiz nezdindeki değer ve kıymeti çok büyük olduğu içindir ki milletimiz zekatlarını öteden beri Ramazan ayında vermeyi adet haline getirmiştir. Adeta oruçla süsledikleri Ramazan ayını bir de zekât ibadeti ile süslemek istemişlerdir. Esasen bu durum milletimizin hem Ramazan ayına hürmetini hem de zekât ibadetine gösterdiği hassasiyetin bir yansımasıdır. Zekâtı ihmal ve onu vermekten imtina etmek zengin bir mümine asla yakışmaz. Zekât bir taraftan rızkı veren Allah’ın bir hakkı diğer taraftan muhtaç olan fakirin hakkıdır. Onu vermekten imtina etmek büyük bir vebaldir. Ayrıca tüm ibadetler gibi zekât da Rabbimize olan sadakat, samimiyet ve dürüstlüğümüzün bir göstergesidir. Hepimiz gerçek huzurun biriktirmekte değil vermekte, paylaşmakta ve fedakârlıkta olduğunu fark edelim ve ettirelim.

Çocuklarımızı camilerimize götürelim

Teravih bu aya özel bir ibadet, sizin vatandaşlara tavsiyeniz nedir?

- Anne ve babalar olarak çocuklarımızın ellerinden tutup, onlara güzel örneklik edip, coşku ve heyecanla onları camilerimize götürelim. Sadece teravih namazlarına değil diğer namazlara ve mukabelelere de onları götürmeye çalışalım. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerimizde her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi din görevlilerimizle, il ve ilçe müftülüklerimizle birlikte oranın gerçek sahiplerini bekliyoruz. Kadınıyla erkeği ile, çocuğu ile genciyle herkesi sevincin ve huzurun mekanı olan Allah’ın evlerine bekliyoruz.