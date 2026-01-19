Beyaz Saray'dan, CBS News'e “Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız” Özgür ABD rezaleti!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, CBS News yetkililerine, Başkan Donald Trump ile geçen hafta yapılan röportajın tamamının yayınlanmaması halinde dava açılacağı yönünde uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

New York Times'ın elde ettiği ses kaydına göre, Trump'ın Michigan eyaletinde "CBS Evening News" sunucusu Tony Dokoupil ile yaptığı 13 dakikalık röportajın ardından Leavitt, CBS ekibine Trump'ın mesajını iletti.

Leavitt, "Başkan, röportajın kesilmeden, tamamının yayınlanmasını istedi. 'Eğer tamamı yayınlanmazsa dava açarız' dedi." ifadelerini kullandı.

CBS News röportajı aynı akşam eksiksiz olarak yayınlarken, yayın kuruluşundan yapılan açıklamada bu kararın baştan beri alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu röportajı planladığımız andan itibaren tamamını ve düzenleme yapmadan yayınlama kararı aldık." ifadesine yer verildi.

Leavitt ise daha sonra konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan halkı, Başkan Trump'ın röportajlarını kesilmeden izlemeyi hak ediyor. Röportaj da zaten eksiksiz yayınlandı." dedi.

Trump, 2024'teki bir röportajının düzenlenmesi nedeniyle CBS News'e dava açmış, kuruluşun çatı şirketi Paramount 16 milyon dolar tazminat ödemişti.