Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük tepki topladı. Gürses'in haber sunumundaki tarzı "İsrail'in Türkiye'deki sözcüsü gibi" şeklinde yorumlandı.

Sözcü TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Özlem Gürses’in Gazze’de yaşanan İsrail vahşetine ilişkin sarf ettiği “İsrail nihayet Gazze’yi ele geçirdi” sözleri resmen infiale yol açtı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, söz konusu ifadenin İsrail’in saldırılarını meşrulaştıran ve yaşanan insanlık dramını geri plana iten bir üslup taşıdığına dikkat çekti.

Tepkilerde, özellikle “nihayet” kelimesinin tercih edilmesi eleştirilirken, bu ifadenin bir askeri başarı algısı oluşturduğu ve İsrail’in saldırgan tutumunu normalleştirdiği yorumları yapıldı.

 

Birçok izleyici, haber sunumunda Filistin’de yaşanan sivil kayıpların ve insani dramın yeterince yansıtılmadığını, buna karşılık İsrail merkezli bir anlatımın öne çıktığını ifade ediyor.

Gazze konusunda Batı ve İsrail medyasında sıkça görülen söylemlere benzer bir dil kullanan Özlem Gürses'e tepki yağarken 'sen kimin sözcüsüsün' yorumları yapıldı.

