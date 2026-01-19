Kabinenin gündemi yoğun

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye ve bölgenin en önemli konu ve sorunlarının ele alınacağı Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Suriye'de son yaşanan durum, Terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve gündemden düşmeyen çocuk yaşta suça karışmadaki artış, uyuşturucu kullanımı, sanal bahis ve kumar konuları konuşulacak.

Bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir toplantıya tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında Türkiye'yi ilgilendiren önemli konular masada olacak. 

Ülke gündeminin yanında dış politikadaki sıcak gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda Suriye'de ordunun YPG'ye karşı kazandığı durum ve bundan sonra ortaya çıkabilecek tablo öne çıkacak.

Suriye'de yeni yaşananların yanında Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, izlenecek yol ve alınan mesafe konuşulacak.

Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında konuşulacaklar

İsrail'in bitmeyen zulmü altında viraneye dönen Gazze'de geçiş dönemi için görev alacak Barış Kurulu'yla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak kendisini "Barış Kurulu Kurucu Başkanı" sıfatıyla ve Türkiye’yi de kurucu üye olarak davet etmesi de Kabine toplantısında gündeme gelecek.

Bu kapsamda Gazze'de 10 Ekim'den beri devam eden ateşkes anlaşmasının geçilen ikinci aşamasında Türkiye’nin rolü, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde yapılması gerekenlerle bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi hayati konular da Kabine toplantısı içinde görüşülecek.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından enflasyonla mücadele ve bununla ilgili atılan adımlar, vatandaşın alım gücü seviyesinin yükseltilmesi için yapılması gerekenler ve istihdam artışı için verilebilecek yeni teşvikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olacağı Kabine toplantısı çatısı altında irdelenecek.

Erdoğan'ın en son "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk." sözleriyle planlı bir mücadele yürütüldüğünün işaretini verdiği sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin yanında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, Güngören'de 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan da başta olmak üzere suça karışan çocuklar ve bu can yakan konuyla ilgili alınabilecek yeni tedbirler de Kabine toplantısında konuşulacak.

