İran’da ortalığı karıştıracak görüntü günler sonra ortaya çıktı! Sokağa inenleri keklik gibi teker teker böyle vurmuşlar

İran'da 23 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 3 bin 919'a yükselirken, ülkede görevli doktorların hazırladığı raporda ölü sayısının 16 binden fazla olduğu ifade edildi. İran'da 8 Ocak gecesi kaydedilen bir görüntü servis edilirken, güvenlik güçlerinin toplanan kalabalığın üzerine ateş açtığı ve göstericilerin çığlıklar içinde kaçmaya çalıştıkları görüldü. Görüntüler ölü sayısının gizlendiği iddialarını doğrular nitelikte.

İran'daki protestolar 23. gününde devam ederken bugün servis edilen bir görüntü ölü sayısının 3 bin 919 ile sınırlı kalmamış olabileceğine işaret etti.
Tahran'da protesto gösterisi yapan kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açtığını gösteren görüntüler yayınlanırken, servis edilen videoda insanların mermilerin havada uçuştuğu dakikalarda çığlık çığlığa ağladıkları duyuluyor.

 

