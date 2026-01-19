Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

yeniakit.com.tr

Mısır’da bir dönem yayın yapan Al-Masryoon gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sultan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın politik yaklaşımı ile çalışma ekibinin ortaya koyduğu stratejik sabrın, “karmaşık Suriye dosyasında siyasi taktik ve yüksek zekânın adeta bir okulu” olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinde yer alan Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Nuh Yılmaz’a da dikkat çeken Sultan, Türkiye’nin süreci sessiz, uzun soluklu ve gösterişten uzak şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Sultan paylaşımında, Türkiye’nin müttefikleriyle güven köprülerini güçlendirdiğini, aceleci davranmadan doğru zamanı beklediğini belirterek, Doğu Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyonların artık “iç Suriye meselesi” gibi görüldüğünü kaydetti.

Suriye Arap Ordusu’nun bu mücadeleyi ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için verdiğini savunan Sultan, söz konusu sürecin Türkiye açısından yalnızca askeri ve güvenlik alanında değil, siyasi bakımdan da büyük bir kazanım olduğuna işaret etti.

Paylaşımında, bu sürecin iç politikada aşırı milliyetçi söylemleri boşa düşürdüğünü ve Kürt unsur üzerinden yeni gerilimlerin önüne geçtiğini dile getiren Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat yönettiği ve öncelik verdiği “Terörsüz Türkiye” sürecinin de bu gelişmelerle desteklendiğini belirtti.

Cemal Sultan ayrıca, gelinen noktanın Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa hedefi açısından da kritik bir fırsat sunduğunu savunarak, “yamalı askeri anayasa döneminin sona erdirilerek, ülkenin geleceğini güvence altına alacak modern, sivil ve demokratik bir devletin inşa edilmesine kapı aralandığını” ifade etti.