Suriye İçişleri: Birliklerimiz Deyrizor'un doğu kırsalına girdi
Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladığını duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı.
Açıklamada, "Birliklerimiz tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen bir plan kapsamında Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladı" ifadesi kullanıldı.
Bakanlık açıklamasında, bu adımın sivilleri, kamu ve özel mülkiyeti korumayı ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı güvenlik planıyla uyumlu şekilde atıldığı kaydedildi.
Gündem
Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Gündem
YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor