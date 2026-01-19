  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Suriye İçişleri: Birliklerimiz Deyrizor'un doğu kırsalına girdi

Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladığını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı.

Açıklamada, "Birliklerimiz tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen bir plan kapsamında Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladı" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, bu adımın sivilleri, kamu ve özel mülkiyeti korumayı ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı güvenlik planıyla uyumlu şekilde atıldığı kaydedildi.

