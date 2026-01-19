Vatandaşlara açıklama bile yapmadılar! CHP’li İBB vatandaşları otobüssüz bıraktı

yeniakit.com.tr

İstanbul’un dertleri hariç her şeye kafa yoran lüzumsuz her konuya burnunu sokan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu ulaşımı eline yüzüne bulaştırdı. Yağış olsa da olmasa da otobüs seferlerini düzenleyemeyen, bakımsızlık yüzünden bozulan araçların yerine yedeğini koyamayan, “Otobüsüm Nerede” uygulamasını bile doğru dürüst çalıştırmayı beceremeyen İBB yönetimi, kar yağışının ardından vatandaşları iyice mağdur etti.

Emniyettepe’de otobüs seferleri durdu

Akit’e ulaşan son bilgilere göre, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Emniyettepe Mahallesi’nde belediye otobüslerinin çalışmaması vatandaşları isyan ettirdi.

Sabah saatlerinden itibaren özel araçların trafikte olmasına rağmen belediyeye ait otobüs seferlerinin durduğu, yetkililerin ise “emir gelmedi” gerekçesini öne sürdüğü bildirildi.

Ne zaman başlayacağı bilinmiyor

Vatandaşların saatlerdir sokakta beklediği öğrenilirken, otobüslerin ne zaman hizmete başlayacağına ilişkin herhangi bir net bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.

Bölgeden gelen görüntüler vatandaşların mağduriyetini gözler önüne serdi.