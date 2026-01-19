  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor TB2 SİHA'lara karşı radyoelektronik mücadele başarısız oldu: Uçaklar arıza yaptı lüks otomobiller bozuldu Finans devlerinden ‘ezber bozan’ 2026 raporu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Halk meydanlara döküldü: Rakka'da SDG'den kurtuluş bayramı! Nefesler tutuldu: Galatasaray'ın Can'ı geliyor! Son haftalarda başarısız oldu... İsrail yine ateşkesi ihlal etti Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir! Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak CHP kulislerinde adaylık savaşı
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!

Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, Türkiye'de son zamanlarda artışa geçen karaciğerin sertleşmesi ve görev alamaz hale gelmesi sonucu ortaya çıkan siroz hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!

skiden virüslere bağlı gelişen siroz, artık modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve kötü beslenme yüzünden patlama yaptı.

#2
Foto - Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!

“KARACİĞER VÜCUDUN KİMYA FABRİKASIDIR” Sirozun karaciğerin yapısının sertleşmesi ve fonksiyonlarını kaybetmesi anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, “Karaciğer; protein üretimi, safra salgılanması, bilirubinin atılması, pıhtılaşma faktörlerinin sentezi ve karbonhidrat yağ metabolizmasının merkezidir. Siroz geliştiğinde bu hayati fonksiyonların tamamı ciddi şekilde bozulur. Eskiden sirozun en sık nedeni hepatitlerdi. Aşılama ve yeni tedaviler sayesinde bu nedenler geriledi. Asıl tehlike karaciğer yağlanması. 2000’li yıllarda toplumda karaciğer yağlanması oranı yüzde 10 civarındaydı. Bugün bu oran yüzde 40’a ulaştı. Yani dört katlık bir artış söz konusu.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!

METABOLİK SENDROM SİROZU BESLİYOR Karaciğer yağlanmasının metabolik sendromun bir parçası olduğunu belirten Prof. Yaprak, “Obezite, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve karın içi yağlanma metabolik sendromu oluşturuyor. Bu tablo, karaciğeri zamanla siroza sürüklüyor. Karaciğer hücrelerinin yüzde 5’inden fazlasının yağla yer değiştirmesi durumunda yağlanmadan söz edebiliriz. Yağlanma ilerlerse iltihap eklenir ve NASH dediğimiz tablo gelişir. Yağlanması olan hastaların yaklaşık yüzde 25-30’unda NASH ortaya çıkar. Bu grubun yüzde 10’unda ise süreç siroza kadar ilerler.” diye konuştu.

#4
Foto - Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!

10 YILDA 400 BİN YENİ SİROZ HASTASI OLABİLİR Türkiye için çarpıcı bir projeksiyon paylaşan Prof. Dr. Yaprak, “Karaciğer yağlanması olan bireylerin yaklaşık yüzde 1’inin 10 yıl içinde siroz geliştireceğini öngörüyoruz. Bu da önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 400 bin yeni siroz hastası anlamına geliyor. Bu rakam son derece endişe verici. Erkeklerde bel çevresi 100 cm, kadınlarda 85 cm üzerindeyse, diyabet, hipertansiyon veya kolesterol yüksekliği varsa karaciğer yağlanması olasılığı yüzde 60-70’tir. Morbid obez bireylerin ise yüzde 90’ında yağlanma vardır.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Beli bu sınırda olanlar dikkat: Karaciğeriniz iflas edebilir!

“YAĞLANMA GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR” Tedavinin temelinin yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Prof. Yaprak, “Akdeniz tipi beslenmeye geçilmeli, işlenmiş karbonhidratlar bırakılmalı, fruktoz ve mısır şurubu içeren ürünlerden uzak durulmalı. Mümkünse 14-16 saatlik aralıklı oruç uygulanmalı. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş öneriyoruz. Nabzın yükseldiği, terlemenin olduğu bir egzersiz olmalı. Ayrıca kas güçlendirici egzersizler çok önemli çünkü kaslar vücutta enerji yakımını artırır.” şeklinde konuştu. 40 yaş üzeri ve kalp riski olan bireylerin egzersiz öncesi kardiyolojik değerlendirme yaptırması gerektiğini de hatırlattı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Mısırlı gazeteci Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını “stratejik sabır ve yüksek zekânın ürünü” olarak nitelendirerek,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23