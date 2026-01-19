  • İSTANBUL
Yaşam İstanbul'da kar kazaya yol açtı!
Yaşam

İstanbul'da kar kazaya yol açtı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Büyükçekmece’de kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, zincirleme kazaya neden oldu.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı kentin genelinde etkisini sürdürürken, ortaya çıkan manzaraların yanında kazalar da peş peşe gelmeye başladı. İstanbul Büyükçekmece'de kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, park halindeki bir araca ardından elektrik direğine çarptı. 

 

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışı sırasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, park halindeki bir araca ardından da elektrik direğine çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

