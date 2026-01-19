Haseke’den Yüreği Yanık Annenin Haykırışı: ‘Katil Mazlum Abdi ile Görüşmeyin!’

Suriye’de yaşanan değişim rüzgarları ve Suriye Ordusu'nun ilerleyişi sürerken, terör örgütü SDG’nin işgali altındaki bölgelerden feryatlar yükseliyor. Terör örgütü tarafından hapsedilen ve büyük zulümler gören Hasekeli Iman Al-Wardi, paylaştığı video mesajla adeta vicdanlara seslendi. Şam yönetimine "Bu katillerle görüşmeyin" diye yalvaran Al-Wardi, teröristbaşı Mazlum Abdi’nin gerçek yüzünü şu sözlerle ifşa etti:

"Sayın Başkan'a sesleniyorum, size yalvarıyorum! Çocuk katilleriyle, kadın katilleriyle görüşmeyin! Mazlum Abdi şu ana kadar 500 çocuğu katletti! Ey Başkan! Kadınlar, çocuklar, yaşlılar artık bu zulme dayanamıyor!"

"Haseke Can Çekişiyor!"

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG’nin bölgedeki aşiretleri ve sivil halkı baskıyla sindirmeye çalıştığını belirten Al-Wardi, aşiret reislerini de göreve çağırdı. Haseke halkının ölüme terk edildiğini vurgulayan acılı kadın, Mazlum Abdi ve çetesinin Suriye’de kadın çocuk demeden kan dökmeye devam ettiğini belirterek; terör örgütünün siyasi bir muhatap olarak kabul edilmesinin, dökülen kanlara ortak olmak anlamına geleceğini ifade etti.

Mazlumların Sesi Arşa Yükseliyor

Mazlum Abdi’nin aslında bir kasap olduğunu haykıran bu yürekli kadın, Haseke’de yaşanan insanlık dramını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bölge halkı, şimdi Şam yönetiminin bu "bebek katilleriyle" mi anlaşacağını yoksa halkın feryadına kulak verip terör bataklığını tamamen mi kurutacağını bekliyor.