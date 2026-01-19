  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tabka’da terörün izleri siliniyor: Halk heykelleri yıktı, o fotoğrafları boyadı! Erdoğan ile El Şara arasında kritik görüşme Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin! Fenerbahçe hata yapmadı Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması Çatışmaların ardından Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır” İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"
Gündem Haseke’den Yüreği Yanık Annenin Haykırışı: ‘Katil Mazlum Abdi ile Görüşmeyin!’
Gündem

Haseke’den Yüreği Yanık Annenin Haykırışı: ‘Katil Mazlum Abdi ile Görüşmeyin!’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye’de SDG maskesi takan PKK uzantılarının zulmü, bölge halkını isyan ettirdi. Hasekeli Iman Al-Wardi isimli sivil bir kadın, yayınladığı videoyla Şara yönetimine ve dünyaya seslenerek, çocuk katili Mazlum Abdi ile masaya oturulmaması için yalvardı: "Kadınlar katlediliyor, Haseke ölüyor!"

Suriye’de yaşanan değişim rüzgarları ve Suriye Ordusu'nun ilerleyişi sürerken, terör örgütü SDG’nin işgali altındaki bölgelerden feryatlar yükseliyor. Terör örgütü tarafından hapsedilen ve büyük zulümler gören Hasekeli Iman Al-Wardi, paylaştığı video mesajla adeta vicdanlara seslendi. Şam yönetimine "Bu katillerle görüşmeyin" diye yalvaran Al-Wardi, teröristbaşı Mazlum Abdi’nin gerçek yüzünü şu sözlerle ifşa etti:

"Sayın Başkan'a sesleniyorum, size yalvarıyorum! Çocuk katilleriyle, kadın katilleriyle görüşmeyin! Mazlum Abdi şu ana kadar 500 çocuğu katletti! Ey Başkan! Kadınlar, çocuklar, yaşlılar artık bu zulme dayanamıyor!"

"Haseke Can Çekişiyor!"

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG’nin bölgedeki aşiretleri ve sivil halkı baskıyla sindirmeye çalıştığını belirten Al-Wardi, aşiret reislerini de göreve çağırdı. Haseke halkının ölüme terk edildiğini vurgulayan acılı kadın, Mazlum Abdi ve çetesinin Suriye’de kadın çocuk demeden kan dökmeye devam ettiğini belirterek; terör örgütünün siyasi bir muhatap olarak kabul edilmesinin, dökülen kanlara ortak olmak anlamına geleceğini ifade etti.

Mazlumların Sesi Arşa Yükseliyor

Mazlum Abdi’nin aslında bir kasap olduğunu haykıran bu yürekli kadın, Haseke’de yaşanan insanlık dramını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bölge halkı, şimdi Şam yönetiminin bu "bebek katilleriyle" mi anlaşacağını yoksa halkın feryadına kulak verip terör bataklığını tamamen mi kurutacağını bekliyor.

Haseke’de katliam iddiası: Suriye İçişleri Bakanlığı "Terör" soruşturması başlattı!
Haseke’de katliam iddiası: Suriye İçişleri Bakanlığı "Terör" soruşturması başlattı!

Dünya

Haseke’de katliam iddiası: Suriye İçişleri Bakanlığı "Terör" soruşturması başlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23