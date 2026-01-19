Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!

  • İSTANBUL
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen stratejik telefon görüşmesi, dünya siyasetinin merkezine Arktik bölgesini yerleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'la Grönland ve Arktik'teki güvenlik durumuna ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Trump'la Grönland ile Arktik'teki güvenlik durumunu ele aldıklarını belirten Rutte, bu konuda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Rutte, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak toplantıda ABD Başkanı ile görüşmeyi ‘sabırsızlıkla beklediğini’ de bildirdi. 

