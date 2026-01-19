Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

MASAK, 1,5 ay önce Hırvatistan’a gizlice kaçırılan paraları tespit etti! Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun başrolünde olduğu iddia edilen gizli para transferinde, "kanka" bankalar ve şüpheli ölümler havada uçuşuyor.

Ekrem İmamoğlu Silivri’de gün sayarken, oğlu Selim İmamoğlu’nun yurt dışına devasa paralar kaçırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın belgeli açıklamalarına göre; 2025 Kasım ayında, T.C. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri büyük bir başarıya imza atarak Hırvatistan hattındaki gizli para trafiğini deşifre etti. İmamoğlu’nun "kankası" olan Süzer’e ait bankanın kullanıldığı iddia edilen bu operasyonda, paralar yurt dışına çıkarıldıktan hemen sonra Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki ortağının 10 gün önce aniden ölmesi "susturma mı?" sorularını akıllara getirdi.

"Üniversite harçlığı" diyebilecekler mi?

Tanrıyar, 16 Ocak 2025’te genel müdür koltuğuna oturtulan Selim İmamoğlu’nun, henüz bir yılı dolmadan bu denli büyük meblağları nasıl transfer ettiğinin hesabının verilmesi gerektiğini savundu. "Üniversitede biriktirdiği harçlıklar" diyerek konuyu sulandırmaya çalışacak olan yandaş medyaya şimdiden set çeken Tanrıyar, "Bu kez Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Ekrem İmamoğlu, kendi siyasi hırsları uğruna oğlunu da bu kirli işlere bulaştırarak onu da yaktı" ifadelerini kullandı.

Uçak rezaleti ve Fatih Keleş dosyası

Haberin detaylarında sadece para trafiği değil, İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş’e dair de çarpıcı iddialar yer alıyor. Özel uçak seyahatlerinde yaşananlar, uçak sahibinin neden sürekli ekranlarda boy gösterdiği ve magazin figürlerine varan ilişkiler ağı, Tanrıyar’ın videosunda tek tek ifşa ediliyor. MASAK’ın yakaladığı bu transfer sonrası Selim İmamoğlu’nun tutuklanabileceği konuşulurken, İmamoğlu ailesinin karıştığı bu "belgeli" skandalın siyasi faturasının ne olacağı merak konusu. Tanrıyar ayrıntıları Siber Haber TV’de paylaştı.

1
Yorumlar

Ali KOÇ

 o uçak kimin? söylesene...

Tug

Soygun, rüşvet , şantaj , yolsuzluk tan ele gecirdikleri para ; tabi ki DNA larının ait olduğu, Osmanlı yı parçalayan burada düzen kuran haçlı ülkelerine götürüleceklerdir. ???? Kan çeker !!!
