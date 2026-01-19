Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!

SDG elebaşı Abdi "Ağır kayıp verdik, bittik" diyerek teslimiyeti imzaladı. YPG'li Hamo ise İsrail'den yardım dilendi.

Suriye'de ordu karşısında tutunamayan SDG'de çözülme ve itiraf dalgası başladı. Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimi ile varılan anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu. Televizyonda açıklama yapan Abdi, "Çok ağır kayıplar verdik" diyerek yenilgiyi itiraf etti ve Rakka ile Deyrizor'dan çekilmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

"İsrail bizi kurtarsın"

Abdi'nin teslimiyet açıklamasının ardından YPG sorumlusu Sipan Hamo'dan skandal bir çağrı geldi. Reuters'a konuşan Hamo, İran veya Rusya'dan destek almadıklarını belirterek, "İsrail'in Kürtler lehine müdahale etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Bu çağrı, örgütün sıkışmışlığını gözler önüne serdi.

Şam'a gidiyor

Ateşkes kapsamında örgütün orduya tam entegrasyonunu görüşmek üzere Abdi'nin bugün Şam'da Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor.