Günlerdir internet yok! İran’dan flaş açıklama

Hükümet karşıtı protestolar nedeniyle İran’da 10 gündür internet kesintisi yaşanıyor. İran Meclisi’nden de "İnternet hizmeti güvenlik şartları uygun olur olmaz yeniden başlayacak" açıklaması yapıldı.

İran’da hükümet karşıtı protestolar nedeniyle getirilen internet kesintisi 10 gündür sürüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi kısıtlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, üst düzey güvenlik kurumlarının önümüzdeki günlerde internetin yeniden açılmasına karar vereceğini ve hizmetin "güvenlik şartları uygun olur olmaz" yeniden başlayacağını söyledi.

DEVLET TELEVİZYONUNA SİBER SALDIRI YAPILDI

İran’da dün devlet televizyonuna yönelik siber saldırı düzenlendi. Ekranda birkaç dakika boyunca "İran ulusal devriminin gerçek haberleri" başlığını taşıyan bir bölüm yayınlandı. Bu bölümde, Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin mesajları yer aldı. Pehlevi, 1979 devriminde babasını deviren ve o tarihten bu yana ülkeyi yöneten Şii din adamları yönetimini devirmek için ayaklanma çağrısında bulundu.

EN AZ 5 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500’ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Yetkili, "teröristlerin ve silahlı isyancıların" protestolarda masum İranlıları öldürdüğünü iddia etti.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını en az 3 bin 308 olarak açıklamış, hayatını kaybedenlerin 22’sinin çocuk, 166’sının güvenlik gücü olduğunu belirtmişti. HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının da 24 bin 266’ya ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

