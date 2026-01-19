  • İSTANBUL
Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak
Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Manisa'daki mevcut potansiyelle ilgili harekete geçildi.

#1
Foto - Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, AK Jeo Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Manisa ili, Salihli ilçesi, Beylikli, Durasıllı ve Yeşilova Mahallelerinde 2022-İR-02 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı sınırları içerisinde jeotermal kaynak arama çalışmaları yürütülmesi planlanıyor. 

#2
Foto - Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

94 milyon lira değerindeki proje ile 6 adet jeotermal kaynak arama sondaj kuyusu açılacak. Tamamı özel mülkiyete ait tarla ve bağ nitelikli arazilerinden oluşan parsellerde açılacak kuyularda rotary sondaj tekniği kullanılacak. Kuyular 4.500 m – 6.300 m arasındaki (± 250 m) derinlikte olacak.

#3
Foto - Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

Kuyu lokasyonlarda çalışmalar sırasıyla gerçekleşecek. Jeotermal kaynak arama faaliyetinin süresi sondaj derinliği ile doğrudan ilişkilidir.

#4
Foto - Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

Açılması planlanan derin kuyunun sondaj süresi azami 5 ay olacak. Yapılan sondaj çalışmalarında 40 kişinin çalışması öngörülüyor. 

#5
Foto - Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

Sondaj çalışmalarının tamamlanması akabinde geçilecek kısa süreli test sürecinde kuyularda üretim yapılıp yapılmayacağı belirlenecek.

#6
Foto - Nefesler tutuldu: Manisa'nın altından petrol gibi fışkıracak

Daha önce verilen “ÇED Gerekli Değildir” belgesi Mahkeme tarafından iptal edilen projenin yeni hali halka sorulacak. Projeye ilişkin halkın katılım toplantısı 10 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

