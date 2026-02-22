  • İSTANBUL
Oruç Ramazan ruhu ilçelere taşındı! Büyükşehir'den gönüllere dokunan muazzam etkinlik serisi!
Oruç

Ramazan ruhu ilçelere taşındı! Büyükşehir'den gönüllere dokunan muazzam etkinlik serisi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan ruhu ilçelere taşındı! Büyükşehir'den gönüllere dokunan muazzam etkinlik serisi!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketini şehrin her köşesine yaymak için kolları sıvadı. Merkezde kurulan dev iftar çadırlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Büyükşehir, ilçelerde de unutulmaz Ramazan programlarına imza atıyor. "Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri" kapsamında durak noktaları bu kez Akkışla ve Felahiye oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; on bir ayın sultanı Ramazan’da merkez, ilçe ayrımı gözetmeksizin sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde iftar çadırı ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir ilçelerde ise Ramazan’a özgü etkinliklere imza atıyor.

‘Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri’ Akkışla ve Felahiye’de gerçekleştirildi. Büyükşehir bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından yapılan etkinliklere, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Coşkulu ve katılımın yoğun olduğu ücretsiz etkinliklerde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mehteran Gösterisi, Aşık ve Maşuk, Çocuk Tiyatrosu, Palyaço&Yüz Boyama Etkinliği, Tasavvuf Konseri, Semazen Gösterilerinin yanında lokma dağıtımı gibi ikramlar da yer alıyor.

 

Büyükşehir belediyesi; huzur, bereket ve dayanışma ayı Ramazan’da 7’den 70’e herkese ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve Ramazan’ın bereketini paylaşarak Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşama gayret gösteriyor. 

