Ramazan pidesi tarifi: Evde fırınlardakini aratmayan, tam kıvamında, yumuşak, en kolay pide tarifi

Ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

İşte kolayca yapıp, fırından çıkar çıkmaz taze taze yiyebileceğiniz ramazan pidesi tarifilerimiz. Fırıncı ramazan pidesi, yumurtalı, sütlü çok lezzetli, kıyır kıyır pide tarifleri...

Orjinal fırıncı ramazan pidesi (daha güzeli yok)

Orjinal fırıncı ramazan pidesi (daha güzeli yok) tarifi için malzemeler

Ön mayalama için;

Yarım su bardağı su (ılık)

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz

5 tatlı kaşığı tepeleme un

Ana hamur için;

2,5 su bardağı su (ılık)

Yarım tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Üzeri için;

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Susam

Çörek otu

Orjinal fırıncı ramazan pidesi (Daha güzeli yok) tarifi nasıl yapılır?

Ön mayalama için ılık su, şeker, maya ve unu iyice karıştırın üzerini örtüp bir saat mayalanmaya bırakın. Ana hamur için yoğurma kabına ılık suyu alın, üzerine tuz ve hazırladığınız mayalı cıvık hamuru ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edip ele yapışan bir hamur elde edin. Üzerini örtüp bir saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alıp fazla hırpalamadan elinizi unlayıp hamur kesme aparatıyla 3 e bölün. Hamuru nazikçe toparlayıp yuvarlayın. Kepek serpilmiş tezgaha hamuru topladığımız kısım alta gelecek şekilde kepeğin üstüne koyun. Hamurların üzerini örtüp 15 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurun altından elinizin üst tarafıyla çevire çevire büyütün. Kepek serpilmiş tepsiye elimizde büyüttüğümüz hamuru koyalım. Elimizi ıslatarak tırnak izi yapın. Yumurta sarısı ve sıvı yağı karıştırıp.Hamurun üzerine nazikçe fırça ile sürün. Susam ve çörek otu serpin. 250 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kızarana kadar pişirin. Fırının içine zeminine ısıya dayanıklı bir kaba soğuk su koyun.Fırından çıkarıp fazla kepeği ekmeğin altından silkeleyin tel ızgara üzerine alıp üzerine örtü örtüp dinlendirin. Afiyet olsun.

Yumurtalı ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

Yumurtalı ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın. Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin. Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun. Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın. Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün. Diğer hamura da aynı işlemi yapın. Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin. Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün. Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın. Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir. Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…

En güzel en lezzetli ramazan pidesi tarifi için malzemeler oldukça basit. Sizin için ayrıntılı ramazan pidesi tarifi vererek iftar sofralarınızı lezzetlendiriyoruz. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte ramazan pidesi tarifi, evde ramazan pidesi yapımı...

Sütlü ramazan pidesi tarifi

Sütlü ramazan pidesi tarifi için malzemeler

2 su bardağı ılık süt

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya

4-4. 5 su bardağı un

Üzerine

1 yumurta sarısı

Susam, çörekotu

Sütlü ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

Yumuşacık, çok lezzetli, kocaman kabaran bir pide. Süt, şeker ve mayayı karıştırıp 15 dakika bekletelim. Tuz ve 3. 5 bardak unu havuz yapıp ortasına sütlü karışımı dökelim ve yoğurmaya başlayalım. Biraz daha un gerekecektir. Ben 4 bardaktan biraz fazla kullandım. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirelim. Tekrar yoğurup 20 dakika daha dinlendirelim. Az unlu tezgahta 2 cm kalınlığında açıp üzerine yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alalım. 20 dakika da tepside mayalansın. Tırnakla şekil verip yumurta sarısı sürelim. Susam ve çörek otu serpip 200 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.