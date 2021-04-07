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Ekonomi Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul pide fiyatı
Ekonomi

Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul pide fiyatı

Ramazan pidesi kaç TL? Mübarek ramazan ayına sayılı günler kala pek çok kişi İstanbul'da pidenin kaç liradan satılacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da pide kaç lira? İstanbul pide fiyatı

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:49:00 -
Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul pide fiyatı

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar pidenin kaç liradan satılacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da pide ne kadar?

Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul pide fiyatı

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda pide fiyatı belli oldu. İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satılacak. 350 gram yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak. 2020 yılında 350 ramlık pide 3 liraya satılıyordu.

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