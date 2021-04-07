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Ekonomi Ramazan pidesi hangi ilde ne kadar? İl il ramazan pidesi fiyatı
Ekonomi

Ramazan pidesi hangi ilde ne kadar? İl il ramazan pidesi fiyatı

Ramazan pidesi ne kadar? Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi, pide fiyatlarının belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, Ankara'da pide ne kadar? Ramazan pidesi hangi ilde kaç lira?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:48:00 -
Ramazan pidesi hangi ilde ne kadar? İl il ramazan pidesi fiyatı

Ramazan pidesi kaç lira oldu? Ramazan ayı öncesi pek çok kişi 'pide ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında beklenene açıklama geldi. Peki, pide ne kadar?

Ramazan pidesi hangi ilde ne kadar? İl il ramazan pidesi fiyatı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak" dedi.

Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, "Örneğin Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

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