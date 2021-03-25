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Ekonomi Ramazan pidesi fiyatı 2021, Ramazan pidesi ne kadar?
Ekonomi

Ramazan pidesi fiyatı 2021, Ramazan pidesi ne kadar?

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan'ın gelmesi heyecanını yaşıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin 2021 yılında ne kadar olacağı belirlendi. Peki, Ramazan pidesi fiyatı 2021, Ramazan pidesi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 17:18:00 -
Ramazan pidesi fiyatı 2021, Ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan ayına kısa gir süre kaldı. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan'ın sembollerinden biri olan iftar sofralarını vazgeçilmezi Ramazan pidesi fiyatları şimdiden merak kazandı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısında Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.

Ramazan pidesi 2021'de ne kadar?

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Dijital platformda gerçekleştiren toplantıda Şubat 2021 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddeleri Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi.

TOBB’un 11 Şubat 2021 tarih 1400 sayılı yazısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yürütülen NACE Çalışma Grubunca, Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yer alan bazı kodlarda değişiklik yapıldığı bildirildi. Bununla birlikte faaliyet kodu güncellemesi konusunda Meclis konuyu değerlendirmiş olup rehbere yeni eklenen dört adet nace kodunun meslek gruplarına tanımlanmasına oybirliği ile karar verildi. Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. sermaye artış payının ihtiyatlardan ödenmesi konulu maddeler Meclis tarafından değerlendirilip kabul edilirken aynı zamanda pide azami fiyat talebi de gündem maddesi olarak ele alındı. Değerlendirme sonucu 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Meclis toplantısında son gündem maddesi ise Çerkezköy TSO 2020 Faaliyet Raporu’nun sunulması oldu. Meclis tarafından değerlendirilmeye alınan tüm gündem maddeleri onaylanarak kabul edildi.

 

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