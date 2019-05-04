Ramazan orucuna nasıl niyet edilir oruca ne zaman niyet edilir?

Kur’an ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına Pazar gecesi kalkılacak ilk sahurla merhaba demeye hazırlanan Müslümanlar, bir yandan Allah’ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya hazırlanırken bir yandan da oruca nasıl niyet edileceğini araştırıyor. Ramazan orucuna nasıl niyetlenir? Ramazan orucu nasıl tutulur, Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Ramazan orucuna niyet şart mı? Oruca niyet etmeyi unutursak ne olur? Oruca niyet etmeyi unutan ne yapmalı?

Oruca nasıl niyet edilir sorusu Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar tarafından sıkça sorulan sorların başında gelmekte. Ramazan başında bir niyetle olur. Niyet ettim Allah rızası için 30 gün oruç tutmaya denilir ancak tavsiye edilen niyet her akşam sahura kalkmadan, sahurda iken Allah’ım niyet ettim senin rızan için bugünkü orucumu tutmaya veya yarınki orucu tutmaya denir. Niyet ne güneş doğduktanki oruç. Burada önemli olan niyetin önemli. Bugün sahura kalkmaya niyetlendim oruç tutacaktım ama kalkamadım. Şimdi bu oruç niyetlenmemiş mi oldu? Hayır. Senin sahura kalkmaya tasarlama niyetin var. Kişinin niyeti yerine gelmiştir ve orucu makbuldür. Orucu tutmaya devam edebilirsiniz.

Niyetin vakti: Her gün, güneş battıktan sonra başlar, zeval vaktinden az öncesine kadar devam eder. İşte bu süre Ramazan orucuna niyet getirme zamanıdır. (El-Muhit - Serahsi - Mecmau'l-Enhür - İbn Âbidin.)

Ramazan orucu, belirli adak orucu ve bir de nafile oruç için o günün orucuna veya mutlaka oruç tutmaya veya nafile oruç tutmaya niyet getirilir ve bu da zevalden öncesine kadar gerçekleşirse caiz olur. Çünkü o gün başka oruç tutulamaz.

Ramazan ayında güneş battıktan ta zeval vaktine kadar geçen zaman içinde ister Ramazan orucuna, ister mutlaka oruca, ister nafile oruca niyet etsin, bu niyet Ramazan orucuna yöneliktir ve sahihtir.

Bunun gibi, ayın beşine rastlayan perşembe günü oruç tutmayı adayan kimse, o gün herhalde adak orucunu tutmakla yükümlü bulunduğundan başka bir oruca veya nafile oruca ya da mutlak bir oruca niyet ederse, bütün bu niyetler sadece adak orucu yerine geçer. (Camiussağir - Kaadıhan - Fetâvâ-yi Hindiyye - Kuduri - Ebûlhasan.)

Oruca niyet sabah ezanından sonra da olur mu?

Sahura kalktığımızda bazı nedenlerden dolayı niyet etmeyi unutuyoruz. Sabah ezanı okunduktan sonra da niyet edibelir miyiz?

Kişinin sahura kalkası bir anlamda zaten niyettir. Niyeti söz ile söylemek güzel olandır. Fakat kişi uyuya kalır da sahura kalkamaz ise kaba kuşluk vaktine kadar oruca niyet edebilir.