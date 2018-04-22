Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı, üç ayların sonuncusudur. Recep ayı ve Şaban ayının ardından gelir. İçerisinde barındırdığı oruç ibadeti ve Kadir Gecesi ile ayrı bir önem oluşturur. İlk sahura 15 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan’da bir ay oruç tutulduktan sonra Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayramın birinci günü bu yıl, 14 Haziran perşembe günü kutlanacak.

RAMAZAN VE ORUCUN ÖNEMİ

Ramazan kelime anlamı olarak yaz mevsimi sonunda ve sonbahar mevsimi başında yağan, yerde bulunan tozları temizleyen yağmur anlamına gelir. Yeryüzünün yağmur tarafından temizlenmesi gibi, insanların işlemiş olduğu günahlar da Ramazan ayı ile birlikte silinerek süpürülür. Ramazan’ın bir diğer anlamı ise güneşin şiddetli harareti karşısında taşların yanıp kızmasıdır. Bu kızgın yerde yürümek insanların ayaklarının yanmasına neden olur. Meşakket ve zahmet çekilir. Aynı duruma benzer olarak oruç tutan kişiler tarafından da susuzluk ve açlığın oluşturduğu hararete katlanılır, meşakkat ve zahmet çekilir. Kızgın yerlerde insanların ayaklarının yanması gibi Ramazan ayı da müminlerin günahlarının yanmasını ve yok edilmesini sağlar.

Merhamet duygularının geliştiği bu ayda oruç tutmak, sabrı ve metaneti geliştirir. Ramazan ayında kurulacak sofralara komşular, akrabalar ve dostlar davet edilir. Böylece insanlar arasındaki ilişkiler de daha güçlü bir hale bürünür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve tatil 4 gün sürecek.

- Ramazan Bayramı Arefesi 14 Haziran Perşembe

- Ramazan Bayramı 1. Günü 15 Haziran Cuma

- Ramazan Bayramı 2. Günü 16 Haziran Cumartesi

- Ramazan Bayramı 3. Günü 17 Haziran Pazar



RAMAZAN İLE İLGİLİ AYETLER



Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)