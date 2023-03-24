Ramazan menüsüne komşu yaptı, müthiş tarifi sizde yapın! Evde en güzel ramazan pidesi: Hem ucuz hem kolay

On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte pide tarifi ve malzemeleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İftar sofralarından eksilmeyen ve tadı damakta kalan pidenin tarifini merak edenler ''Evde ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi nedir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayına özgü tatlar sofralarımızı süslerken kendi imkanlarınızla hazırlayabileceğiniz Ramazan pidesi tarifi ve malzemelerini haberimizde derledik. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz ve evde Ramazan pidesi tarifi…

Hem çıtır hem lezzetli Ramazan pidesi yapılışında dikkat edilmesi gereken ne önemli husus ise hamur kıvamını iyi tutturmaktır. Bu kapsamda ise en lezzetli pideyi püf noktalarıyla yapmak isteyenler işte tarif...

Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

Hamuru için;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sosu için;

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için;

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Susam

Çörek otu

Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Hamuru için yoğurma kabına un, instant maya, şeker ve tuzu alarak elimizle şöyle bir karıştıralım. Ortasını çukurlaştıralım.

Çukur kısma ılık suyu ekleyelim, kenarlardaki unu yavaş yavaş alarak hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz ele yapışan yumuşak bir kıvamda olmalı.

Hamurumuz kıvam aldıktan sonra un serptiğimiz tezgaha alalım ve tekrar yoğuralım.

Tekrar yoğurma kabına yerleştirelim ve üzerini streçleyip temiz bir bezle örterek 40 dakika mayalanmaya bırakalım.

Sürenin sonunda mayası gelen hamuru tekrar tezgaha alalım, 1-2 dakika daha yoğurarak toparlayalım.

Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim, elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. 10-15 dakika kadar tekrar mayalanması için bekletelim.

Pidelerimizi şekillendirmek için fırın tepsisine galeta unu serpelim.

Bezelerden bir tanesini yerleştirerek kenara alalım. Diğer tepsiye de galeta unu serpip diğer bezemizi de içerisine alalım.

Yoğurtla çırptığımız yumurta sarısını bezelerimizin üzerine sürelim.

Elimizle bastırarak hamurumuzu pide şeklinde tepsi genişliğinde açalım.

Pidelerimizin kenar kısımlarına parmak uçlarımızla bastırarak daire şeklini verelim. Daha sonra çizgi çizgi olacak şekilde bastıralım. Şeklini koruması için bastırdığımız yerlerden tekrar geçelim.

Tekrar üzerine fırça yardımı ile yumurtalı karışımdan sürelim ve bolca susamla çörekotu serpelim. Diğer hamur için de sırası ile aynı işlemleri tekrarlayalım.

Pidelerimizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Pişen Ramazan pidelerimiz servise hazır. Afiyet olsun!

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