Portakal, içerdiği yüksek miktar C vitaminiyle bilinir fakat aynı zamanda 170 adet pitokimyasal ve 60’dan fazla flavonoid içerir. Bunların her biri bağışıklık sistemine faydalı maddelerdir. Kivi ise beta-karoten ve C vitamini paketidir. Aynı zamanda DNA’yı zararlardan koruduğu da gösterilmiştir. Bir pitonutrient olan falcarinol ise havuçta bulunan kanser riskini düşürücü bir maddedir. Fesleğen yaprağındaki kimi bileşikler ise antibiyotiklere direnç gösteren birçok zararlı bakteri türüne karşı etkilidir.