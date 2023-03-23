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Yemek Tarifleri İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!
Yemek Tarifleri

İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 16:07:00 - 2023-03-23 16:46:23
İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar telaşı başladı. Heyecanla beklenen on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ayın ilk iftarı bu akşam yapılacak. Bereket ve paylaşma ayı olan bu günlerde iftar sofralarında sevdiklerine ve misafirlerine görsel şölen sunmak için hazırlıklar şimdiden başladı. İftarın olmazsa olmazı çorbaysa sofrada yerini alacak. İftara ne çorbası yapsam diyenler için birbirinden lezzetli muhteşem tarifi açıklıyoruz. İşte sağlıklı bir başlangıç için yapımı pratik ve doyurucu davet sofralarınızın gözdesi olacak muhteşem çorba tarifi

Her derde deva olan vitamin çorbası tarifi, 7'den 70'e herkese şifa dağıtan bir lezzet. Dönem dönem bedeniniz güçsüz düştüğünde hızlıca toparlamasına yardımcı olacak vitamin çorbası tarifi, evde kolayca yapılır. Mübarek ramazan ayına özel tarif: Hem besleyici hem de hafif bir çorba tarifi veriyoruz. Tam ölçülü ve denenmiş. Peki, Vitamin çorbası nedir, nasıl yapılır? Hem lezzetli hem de şifalı vitamin çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, içindeki malzemeler, püf noktası...

Vitamin Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1, 5 su bardağı mercimek
1 adet orta boy soğan
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1/4 (çeyrek) kereviz
1 tatlı kaşığı tuz
Su

Sosu için;

Salça
Karabiber
Sıvı yağ
Pul biber
Kuru nane

Vitamin Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

3 litrelik bir tencereye yarıyı biraz geçkin su koyalım ve kaynatalım .Kaynayınca tuz ekleyelim. Daha sonra yıkanmış mercimeği ve yıkanmış soyulmuş ve kuşbaşı boyutunda doğranmış sebzelerimizi de kaynar suya ekliyoruz. Orta ateşte tencerenin tam kapağını kapatmadan arada karıştırarak mercimek iyice özleşene kadar pişirelim.
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Mercimek iyice özleşince blendır yardımıyla çorbayı iyice özleştirelim ve iyice özleşince üzerine 2-2, 5 su bardağı kadar kaynar su ekleyelim ve ocakta bir taşım kaynatalım. ( su miktarında ekleme azaltma yapabilirsiniz. Bazısı sulu çorba sever bazısı koyu).

Mercimek ocakta kaynarken salçalı sosumuzu hazırlayalım ve çorbaya ekleyip karıştırıp ocağı kapatıp karıştırıp, tekrar tuzunu kontrol edelim. Eksikse ekleyelim ve servis edelim. Afiyet olsun.

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