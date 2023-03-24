Horoz ibiği bitkisinin faydaları nelerdir? Kan kırmızı çiçeği: Meğer öyle bir faydası varmış ki! Yanlış biliyormuşuz

Kırmızı, pembe ve turuncu çiçekleri ile harika bir görsel şölen sunan horoz ibiği çiçeği adeta küçük alevleri anımsatır. Kendine has görüntüsüyle dikkat çeken bu çiçek yurt dışında uzun yıllardır tanınmakta; dünyanın çeşitli ülkelerine süs bitkisi olarak evlerde bulundurulmasının yanı sıra yemeklerde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise yeni yeni bilinmeye başlayan horoz ibiği çiçeği, son yıllarda hem evlerde hem de çiçekçilerde kendine yer bulmaya başladı.

Horoz ibiği sadece bir süs bitkisi değil aynı zamanda son dönemin popüler gıdalarından biridir. Amaranth ismiyle de bilinen bu bitki bazı uzmanlar tarafından “süper gıda” olarak nitelendirilmektedir.

Horozibiği, bütün tahıllar içinde, servis başına düşen protein sıralamasında en üsttedir. Diğer tahıllarda eksik olan, gerekli amino asit lizini içerir. Horozibiği, diğer tahıllara eklendiğinde, onların eksik proteinlerini gerçekten tamamlar. Ayrıca, horozibiği, tahıllar arasında, en yüksek lif içeriğine sahip olanlardan biridir. Bütün tahıllar içerisinde sadece quinoanın demir değeri horoz ibiğininkinden fazladır. Ayrıca iyi bir kalsiyum, magnezyum ve folate kaynağıdır. Kolesterol düşürücü ve kanserle savaşan bir fıtokimyasal olan skualeni içerir.

Horoz ibiği bitkisinin faydaları nelerdir?

*Kanser

Skualen, horozibiğinde doğal olarak bulunan, tümörlere kan gidişini durdurabilecek bir antioksıdandır. Horozibiği yağı yüzde sekiz skualen içerirken, daha yaygın olarak kullanılan bir skuaien kaynağı olan köpekbalığı yağı, sadece yüzde bir oranında skualen içerir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

*Göğüs Kanserini Önleme

Araştırmalar horoz ibiği tohumunun içindeki bir bileşenin, göğüs kanseri hücrelerindeki tümör büyümesini engelleyebileceğini bulgusuna vardı.

*Kalp Hastalığı

Yulaf, kolesterole karşı tartışmasız şekilde en şifalı tahıl olarak görülse de horozibiği de kötü kolesterolü düşürmede neredeyse yulaf kadar etkili görünüyor ve yulafa alerjisi olanlar veya yulafı sevmeyenler için geçerli bir alternatif olabilir

*Diyabet

Horoz ibiğinin, hıpergliseminin önlenmesine yardımcı olabileceği ve diyabete bağlı komplikasyonları azaltabileceği keşfedildi. Diyabetli fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, horoz ibiğinin kandaki glikoz değerini belirgin şekilde düşürdüğü, ensülin değerini arttırdığı ve yükselmiş karaciğer fonksiyonu belirtilerini normale çevirdiği keşfedildi.

Nasıl Saklanır?

Horoz ibiği hamur işlerinde kullanılmak üzere un halinde satılır. Ekmek hamuru yapmak için eşit ölçüde buğday unuyla karıştırın. Horozibiği tohumları, hava geçirmez bir kap veya kavanoz içinde, buzdolabında altı aya kadar saklanabilir.

Horoz ibiği nasıl yenir?

Yapraklan, haşlanmış veya kızarmış sebze olarak kullanılır. Horozibiği çorbalar için mükemmel bir kıvam arttırıcıdır. Horozibiğini başka bir tahılla birlikte elma suyuna koyup kaynatın veya fırında pişirin, daha sonra taze meyvelerle servis edin.

Hazırlama Ve Servis Önerileri;

Horoz ibiği tohumları çok küçük olduğu için, ince delikli bir süzgeçte veya tülbent üstünde, soğuk suyla yavaşça yıkanmalıdır. Tohumlar, ayrıca, fırınlanabilir veya buharda pişirilebilir.

*Horozibiği tohumlan, domates suyu gibi yoğun tadı olan sıvılarla pişirilirse, daha iyi bir tat alır.

*Yapraklan, haşlanmış veya kızarmış sebze olarak kullanılır.

*Horozibiği çorbalar için mükemmel bir kıvam arttırıcıdır.

*Horozibiğini başka bir tahılla birlikte elma suyuna koyup kaynatın veya fırında pişirin, daha sonra taze meyvelerle servis edin.

*Pirince alternatif olarak düşük yağda kızartılmış horozibiği hazırlayın.

*Horozibiği tohumlarım tavada kızartabilirsiniz ve mısır taneleri gibi patlarlar. Patlamış horozibiği, balık ve etin yanında veya çorba, salata ve güveç üstünde kıtır ekmek olarak mükemmel gider.

*Haşlanmış horoz ibiği soğutulduğunda, pektin kullanmadan ve çok az tatlandırıcıyla meyve marmelâdı yapmada kullanılabilecek peltemsi bir kıvam alır.

Horoz İbiği Çiçeği Tohumu Nasıl Alınır, Ekilir? Horoz ibiği çiçeği bakımı;

Horoz ibiği çiçeği genellikle güneşli ve yarı gölgeli ortamları sever. Saksıya ekilecek olan horoz ibiği çiçeğinin tohumları birbirlerinden en az 15 cm aralıkla ekilmelidir. Tohumlar toprağın 2-3 cm derinine ekilmelidir. Ekim işlemi için ilk olarak toprağı sulayın. Ardından parmağınızla ufak delikler açın, tohumları bu deliklere yerleştirin ve üzerini toprakla örtün.

Tohumların üzerine toprakla örtün. Tohumlar filizlenmeye başlayana kadar saksıyı evin içinde herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Filizler çıkmaya başladıktan sonra çiçeği düzenli olarak sulamanız gerekir. Ancak sulama işlemi sırasında tohumlara ve tohumların yerleşimine zarar vermemeye özen göstermelisiniz.

Horoz İbiği Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Tek yıllık süs bitkisi olan horoz ibiği çiçeği bakımı kolay bir bitkidir. Ancak her bitki gibi horoz ibiği çiçeği yetiştirmenin de bazı püf noktaları vardır. İşte horoz ibiği çiçeğinin bakımına dair az bilinen ipuçları…

Barış Çiçeği Bakımı: Çoğaltma, Saksı Değiştirme, Sulama Teknikleri

Toprak ve Saksı Seçimi;

-Tek bir horoz ibiği için 20 cm büyüklüğündeki bir saksı yeterlidir.

-Ancak horoz ibiği çiçeği toplu ekildiğinde çok daha güzel görünür. Bu nedenle uzun veya geniş bir saksıya tohumların arasında en az 15 cm boşluk kalacak şekilde ekmenizi öneririz.

-Bu çiçek kültür toprağında kolaylıkla yetiştirilebilir.

-Bu bitki özellikle nitrojen yönünden zengin, hafif geçirgen toprağı sever. Her gün en az 8 saat güneş ışığı alacağı bir yere yerleştirin

Konumlandırma

Horoz ibiği çiçeği bol güneşli ortamları sever. Eğer çok güneş alan bir ortamınız yoksa, sabah ve akşam güneş alan bir alanı tercih edebilirsiniz.

Bu bitki özellikle sıcağa karşı dayanıklıdır. Bu özelliği nedeniyle sıcak ortamları sever.

Çok rüzgar alan soğuk ortamlar büyümesini olumsuz yönde etkiler.

Sulama

Horoz ibiğinin düzenli olarak her gün az miktarda olacak şekilde sulanması gerekir.

Çiçeğin su ihtiyacını toprağını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Toprağı her zaman nemli olmalıdır.

Çoğaltma

Gelelim, horoz ibiği çiçeği nasıl çoğaltılır sorusuna!

Bu bitkiyi çoğaltmanın en kolay yolu çiçeğin kendisinden düşen tohumları kullanmaktır.

Bu tohumlar toplanır ve uygun bir saksıya ekilir.

Dilerseniz tohumlar filizlendikten sonra bitkiyi başka bir saksıya alabilirsiniz. Bununla birlikte büyüklüğü yeterli ise aynı saksıda kalmasının hiçbir sakıncası yoktur.

HOROZ İBİĞİ ÇİÇEĞİ MEVSİMLİK ÇİÇEK Mİ?

Horoz ibiği çiçeği gösterişli çiçeklere sahip bir bitkidir. Görünüşü horoz ibiği, alev görünümüne sahiptir. Tek yıllık bitkilerdir. Horoz ibiği ne zaman çiçek açar?

Horoz ibiği yaz ve sonbahar aylarında çiçek açar. Genellikle haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında çiçeklidir.



İlginizi çekebilir→ Limon sarımsak kürü nasıl kullanılır, yapılışı? Sarımsak ve limonu karıştırın: Bunu yapanın vücuduna sıhhat gelir→ TIKLAYINIZ