Ramazan Kurtoğlu 'Son kez uyarıyorum' dedi: İki yıl içinde paranızı bu iki şey dışında başka şeye yatırmayın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yatırım konusunda uyarılar devam ediyor.

Sürekli olarak fiziki altın alımı konusunda çağrılar yapan Ramazan Kurtoğlu, yine benzer bir açıklama yaptı.

Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bir kez daha…İşiniz-fiziki altın-imarsız tarla dışında önümüzdeki en az iki yıl hiçbir şeye para yatırmayın" dedi.