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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu gram altın için üstüne basa basa uyardı: Sakın ha böyle bir macerayı denemeyin
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu gram altın için üstüne basa basa uyardı: Sakın ha böyle bir macerayı denemeyin

Yeniakit Publisher
2024-05-16 01:09:00 -
Ramazan Kurtoğlu gram altın için üstüne basa basa uyardı: Sakın ha böyle bir macerayı denemeyin

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarındaki son gidişatla ilgili yatırımcıları uyardı.

ABD enflasyon verisi, altın piyasasını hareketlendirdi..

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. Nisan 2024 döneminde ABD’de TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,6 oranında arttı.

Bu yükseliş piyasa beklentilerinin altında kalırken çekirdek enflasyon da 6 aylık aranın ardından ilk defa yavaşladı.

Veriler sonrası altın fiyatları son üç haftanın zirvesine çıktı.

Ons fiyatı 17 dolar yükseldi

Ons altın bugün ABD enflasyonunun açıklanmasının hemen öncesinde 2.360 dolar seviyesinde fiyatlanıyordu. Fiyatlarda enflasyon verisinin etkisi ile hızlı bir yükseliş takip edildi. Bir anda ons altın 2.377 dolar seviyesine 17 dolarlık bir yükseliş gerçekleştirdi.
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Ancak ABD’de borsanın açılması ile beraber ons altında 2.352 dolara kadar düşüş meydana geldi. Bu düşüş uzun süreli olmadı ve ons altın kademe kademe yükselerek şu anda 2.384 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ramazan Kurtoğlu uyardı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, elindeki altın bulunduranlara çok kritik bir uyarı yaptı.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Bazı dostlar soruyor: ”Altınlarımı şimdi bu fiyattan satıp bilahare fiyat düşünce tekrar alsam olur mu?”
Sakın ha böyle bir macerayı denemeyin. Ciddi kayıplarla karşılaşabilirsiniz zira altın fiyatlarının duraklaması, kısmen bir miktar geri gelmesi sizi yanıltmasın, bekleyin!" dedi.

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