Ramazan Kurtoğlu 'Elinizi çabuk tutun' diyerek uyardı: Eviniz varsa hemen satıp bundan alın hemen
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yatırım tavsiyesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ev fiyatları, gıda fiyatları her geçen gün artarken yaşam şartları zorlaşmaya devam ediyor.
Büyükşehirlerdeki kira fiyatları Anadolu kasabalarına da sirayet etmiş durumda. İstanbul'a yakın illerde bile en düşük kiralık daireler 5 bin liradan başlıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, "Büyükşehirlerden ev almayın. Bu şehirlerde yaşıyorsanız ikametiniz dışında eviniz varsa satın ve fiziki altın alın. Eski tarihi yerleşim yerleri ve köylerden yer alın varsa satmayın. Şehirlerden arsa almayın bir saat mesafede imarsız tarla alın. Gelecek 7 yılda her şey değişecek" dedi.
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