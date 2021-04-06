Ramazan kolilerinde nicelik değil niteliğe bakın

Gıda toptancıları ve perakendecileri Ramazan kolilerini tek tek vitrine çıkarıyor. Kaliteli ve markalı ürünlerle dolu koliler rağbet görüyor.

Fiyatlar uygun

Fiyatlar ise cep yakıyor. Bu durum tüketicileri hallere gitmeye itiyor. Buralarda fiyatlar indirimli olup 50 liradan başlıyor, 110 liraya varıyor. Marketlerde ise fiyatlar 70-190 lira hattında. Perakende grubu Carrefoursa’da gıda kolilerinin bedellerinde ürün adedi belirleyici. Gruba ait marketlerde 15 ürünlü kolinin fiyatı 69.90 lira iken, 22 ürünlünün 99.90 lira, 27 ürünlünün 129.90 lira, 36 ürünlünün 189.90 lira. Şok Marketler de 12 ürünlü kumanya paketini 69.95 liraya müşterileriyle buluşturuyor. BİM ise talebe göre paket hazırlıyor.

Paketlerde yok yok

Ramazan kolilerinde yine yok yok. Kolilerde yağ, salça, tuz, şeker, çay, un, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, pirinç, bulgur, kırmızı mercimek, nohut, fasulye, zeytin, reçel, helva ve fındık kreması bulunuyor.

Önemli uyarı

Gelinen aşamada gıda mühendisleri, tüketicileri tedbirli olmaya çağırarak, “Tanıdığınız ve bildiğiniz yerlerden erzak paketi alın. Pakette hem doyurucu hem de markalı ürünler olup olmadığını kontrol edin” ikazında bulunuyor. Mühendisler, gıda maddelerinin üretim ve nihai tüketim tarihlerine bakılmasını da tembihliyor.

Kartlı yardım da var

Perakende zincirlerinin bir bölümü, Ramazan dolayısıyla hediye kartları dağıtıyor. Bu zincirlerden BİM’de alt limit 100 lira, üst limit 500 lira olmak üzere hediye çeklerini tüketicilere sunuyor. Ayrıca yüklenebilir bakiyeli kartlar da veriyor. Kartlardan bakiyeleri bitene kadar faydalanılabiliyor, nakde de çevrilemiyor. Tarım Kredi Kooperatif Market ise 150 lira ve 250 lira tutarında kartlarla öne çıkıyor. Kartlara yükleme yapılabiliyor.

Vurgunculara dikkat

Ramazan kolilerinin fiyatlarına fahiş oranda arttıran firmalar tepkilerin odağında. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, koli fiyatlarını şişiren vurguncuların yakın takibe alınması gerektiğini vurguladı. Ağaoğlu, “Tüketim tarihi geçmiş ürünleri kumanya paketlerine koyanlar da tek tek belirlenmeli ve ifşa edilmeli” dedi.