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Dünya Ramazan için toplu af çıkardılar
Dünya

Ramazan için toplu af çıkardılar

BAE'de ramazan dolayısıyla 1025 mahkum için af kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 09:56:00 -
Ramazan için toplu af çıkardılar

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, hükümlülerin topluma kazandırılması ve ailelerinin üzerindeki yükün hafifletilmesi kapsamında bir af kararı çıkardı.

Al Nahyan'ın kararıyla ramazan ayı öncesinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş, hapishane ve ıslahevinde bulunan 1025 kişi affedildi.

BAE'de her yıl ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için Devlet Başkanı tarafından af kararı çıkartılıyor.

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