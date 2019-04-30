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Ramazan Çadırlarına alçak saldırı!

Almanya'da Ramazan ayı boyuncagerçekleştirilecek 'Festi Ramazan' etkinliği için kurulan çadırlara ırkçı saldırıda bulunuldu.

30 Nisan 2019 Salı 23:53
Ramazan Çadırlarına alçak saldırı!

Almanya'nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek 'Festi Ramazan' etkinliği için kurulan çadırlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

Almanya'nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince bu yıl 8'incisi düzenlenecek 'Festi Ramazan' etkinliğinin organizatörü Ergün Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gece üst üste saldırıya uğradıklarını söyledi.

Nazi sembolleri çizdiler

Özkara ilk gece su tanklarının patlatıldığını, çadırların dışkı sürülerek kirletildiğini ifade etti.

Özkara, "Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya başladıktan iki gün sonra gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce su tanklarımız patlatıldı. Stantların içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana geldiğimizde çadırlara Nazi sembolleri çizdiklerini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye çektiğimiz sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın üzerine gamalı haç çizmişler" dedi.

Ergün Özkara, haber verdikleri polisin olay yerinde inceleme yaptığını, daha sonra Dortmund Belediyesiyle birlikte gerekli tedbirleri alarak konuyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Bu saldırının festivallerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirten Özkara, "Türk Alman toplumunun birlik ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen aşırı zihniyetli insanların yaptığı bir olay diye tahmin ediyoruz. Şu an her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Yer müsaadelerini aldık, alanı kurduk ve açılış gününü bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund takımının maç yaptığı Signal Iduna Park Stadyumuna 700 metre mesafedeki Remydamm'a kurulan festival alanı, ramazan boyunca her gün 18.00-24.00 saatlerinde açık olacak.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:53
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