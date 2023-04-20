Ramazan bayramına bomba tarif: Gerçekten lezzet bombası 'cevizli dut tatlısı'... Herkes bayramı yaşayacak

Cevizli Dut Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı ceviz

1 yemek kaşığı yoğurt

Alabildiği kadar un

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 buçuk su bardağı su

Cevizli Dut Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Margarini eritip sıvı yağ ile karıştırıyoruz.

Yağ soğuyunca un, yumurta, kabartma tozu, vanilya ve cevizi ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz.

Tepsimizi çok az yağlayıp ceviz büyüklüğünde hamurumuzdan kopararak elimizde şekil veriyoruz.

Üzerine çatal ile desenler çizip 180 derece fırınımızda pişiriyoruz.

Hamurumuz pişerken şerbetimizi hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz.

Fırından çıkartıp 7-8 dakika beklettikten sonra soğumuş olan şerbetimizi üzerine döküyoruz. Herkese afiyet olsun.

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