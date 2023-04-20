2023-04-20 02:15:39 İlk keşif! Bilim insanları: Saçlardaki beyazlaşmayı tersine çevirme veya önlemeye dair araştırma umut verdi!
Yeni keşif ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Gençlikte ise bu hücrelerin gelişmekte olan kıl kökü bölmeleri arasında hareket ettiği ve farklı seviyelerde proteinlere maruz kaldığı ifade ediliyor. Bilim insanları saçlardaki beyazlaşmayı tersine çevirmenin yollarını arıyor. Araştırmacılar, yaşlanmanın en önemli belirtilerinden olan saçların beyazlamasını tersine çevirmenin veya önlemenin yolunu bulmaya bir adım daha yaklaştı.