Sadece 5 damlasıyla canınız bir daha sigara içmek istemeyecek! Hayatınızı güzelleştirebilir: Denendi kanıtlandı!

Araştırmalar, hem sigara hem de elektronik sigara kullanan gençlerin, 18 yaşına geldiklerinde sadece tütün kullananlara göre iki kat daha fazla sigara içiyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ramazan ile birlikte özellikle sigara kullananların araştırdığı soru: Uzun oruçlu bulunan saatlerde sigara içen vatandaşlar aramalara başladı. Sigara dumanı orucu etkiler mi, sigara kokusu orucu bozar mı? Oruçluyken istemeden sigara dumanına maruz kalmak orucu bozmaz. Peki sigarayı bırakmak isteyenler için ise bu tarif doğru adres olacak.

Daha sağlıklı ve zinde bir beden için vücudu kimyasaldan uzaklaştıran o etkili metodları deneyebilirsiniz. Sigara tiryakileri bu kılavuz ile bağımlılığından kurtuluyor. İşte detaylar…

Sadece 5 damlasıyla canınız bir daha sigara içmek istemeyecek!

Sigara içmek istememek için tarif nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı papatya çayı

Yarım limonun suyu

Limon suyuyla eşit greyfurt suyu

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı jojoba yağı

1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı (slime) kekik

Hazırlanışı:

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Tüm malzemeleri blender’dan geçirin ve cam bir şişede muhafaza edin.

Kullanımı:

Bu karışımı düzenli olarak gün içinde burnunuza sürerek koklayın. Anlık sigara içme isteğinizde ise bir pamuğa 4-5 damla damlatarak koklayın.

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Merak edenler için; Sigara içmek orucu bozar mı?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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