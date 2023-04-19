Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi kuru dut: Binlerce dolar ödemeyin, bu kürü uygulayın! Birden şifa fışkırıyor

Dutun onlarca faydasının yanında en çok göze çarpanlardan biri de egzama karşıtı etkisidir. Bildiğiniz üzere egzama derinizdeki mikroorganizmalar veya psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkan ve geçmeyen kaşıntılardır.

Dutların lifleri, antioksidanları ve flavonoid içeriği kalp sağlığını iyileştirir. Tutarlı bir kan akışını sürdürmede yardımcı olurlar, böylece kalp krizlerini ve felçleri önlerler. Dutlar, kalp için sağlıklı kabul edilen polifenoller bakımından zengindir. Dut kurusu bu özellikleri düşünüldüğünde beslenme alışkanları içinde yerini alması gereken en önemli besinlerden biridir.

Son günlerde dolar kuru yükselmişken egzama için binlerce dolar ödemenize gerek yok. İşe yaracak mı tahminini unutun. Vereceğimiz doğal tarif siz ve sizin gibi egzama sorunu olanlara şifa olacak. Bu yöntem bir hazinedir. Üstelik dut ülkemizdeki bir çok bölgeden fışkırıyor, kolay bulabilirsiniz.

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi

Egzama dönem dönem gider ve geri gelirler. Her ne kadar kurtulmak isteseniz tüm ilaçlar ancak egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Size vereceğimiz tarif ile egzamadan sonsuza kadar kurtulacaksınız. Tek ihtiyacınız yarım litre klorsuz su ve bir avuç beyaz kuru dut.

Suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir. Yıl sonu farkı fark edeceksiniz.

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Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerektiğini hatırlatalım. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın. Aksi halde Eğer egzamanızın türü inatçıysa, bir cilt uzmanından yardım almanız tavsiye ediliyor.

İşte dut kurusunun bilinmeyen faydaları; Dut kurusu boğaz iltihaplarına karşı oldukça faydalıdır.

Dut kurusunun bilinmeyen faydaları

-Diş ve diş eti hastalıklarına karşı da etkilidir.

-Enerji vererek, vücut direncini artırır. Sizlerde kendinizi yorgun, bitkin ve halsiz hissediyorsanız dut kurusu tüketebilirsiniz.

-İçinde bulunduğu demir sayesinde kansızlığı önler.

-Oldukça güçlü bir antioksidan özelliği taşır. Bu yüzden hastalıklara karşı koruyucudur.



Dut kurusunun bilinmeyen faydası: Beyaz dut kurusu faydaları ve dut kurusu kaynatıp içmek

Dut kurusu bu özellikleri düşünüldüğünde beslenme alışkanları içinde yerini alması gereken en önemli besinlerden biridir.

Dut meyvesini yaş olarak tüketmek kadar kuru olarak tüketmenin de bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Dut kurusu bol miktarda kalsiyum ve demir içermektedir. Dut kurusu içerdiği vitaminler sayesinde pek çok hastalığın önlenmesine veya tedavi sürecine iyi gelmektedir. Aşura gibi birkaç tatlı da kullanılsa da aslında dut kurusu bu özellikleri düşünüldüğünde beslenme alışkanları içinde yerini alması gereken en önemli besinlerden biridir.

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İşte dut kurusunun bilinmeyen faydaları;

-Bağırsaklarınız düzenli çalışmıyorsa aç karnına dut kurusu yemeniz bu sorunu aşmanızda size yardımcı olur.

-Vücutta meydana gelen egzama gibi yaralara ve sorunlara karşı oldukça etkilidir.

-Karaciğeri kuvvetlendiren en önemli besindir.

-Hafızayı güçlendirici etkisi bulunur. Bu yüzden hem gelişim çağındaki çocuklar hem de yaşlılar için oldukça önemli bir besindir.

-Dut kurusu bol miktarda kalsiyum içerir ve günlük kalsiyum ihtiyacının %10’unu karşılar.

-İçinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer vitaminler sayesinde anne sütünü artırmada yardımcı olur.

Dut kurusu kaynatmak neye iyi gelir?

İçerisinde bol miktarda C vitamini olması da bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer. Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor.

Nasıl yapılır? Diğer tarif

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için.

Dut çayı ne işe yarar?

Dut yaprağı çayının idrar söktürücü etkisi vardır ve vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur. Dut yapraklarından oluşan çayı içmek aynı zamanda kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmaktadır. Dut yaprağının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Dut çayı nasıl yapılır?

İlk olarak demlikte yarım litre su kaynatılır. Kaynayan suyun içine 5-6 yemek kaşığı kuru dut ilave edilir. 5 dakika kadar bu şekilde kaynatıp demledikten sonra içine çubuk tarçın ya da bal ilave ederek tüketilebilir.

Dut suyu neye iyi gelir?

Dutların sağlık yararları arasında sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo kaybına yardımcı olma, dolaşımı artırma, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini geliştirme yetenekleri bulunur.

Denemeden önce alerjik durumlar riski için uzmanına danışınız.

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