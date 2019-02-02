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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslüman aleminin heyecan ve özlem içerisinde beklediği bin bir ayın sultanı olarak değerlendirdiği ve vakti geldiğinde namaz, oruç, dua ibadetleri ile geçirdikleri mübarek Ramazan Ayı'na az bir süre kaldı. 2019 yılının gelmesi ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili bu sene kaç gün olacak?

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:04
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslüman aleminin heyecan ve özlem içerisinde beklediği bin bir ayın sultanı olarak değerlendirdiği ve vakti geldiğinde namaz, oruç, dua ibadetleri ile geçirdikleri mübarek Ramazan Ayı'na az bir süre kaldı. 2019 yılının gelmesi ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili bu sene kaç gün olacak?

2019 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan-ı Şerif ayı bu yıl 6 Mayıs'da başlayacak. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı 3 Haziran Pazartesi akşamı sona erecek.

2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 31 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimi ile başlayacak. Ramazan Bayramının ilk günü 4 Haziran son günü ise 6 Haziran Perşembe günü olacak. 3 Haziran Pazartesi Arefe günü ve 7 Haziran Cuma gününün bayram tatili ile birleşmesi halinde vatandaşlar 9 gün süren tatilin tadını çıkaracak.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 23:04
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