Ramazan ayıyla birlikte meyan şerbeti tezgâhlardaki yerini aldı

Yaz aylarında serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında bulunan Şanlıurfa'da, meyan Şerbeti, 'Biyan Balı' veya 'Yanbalı' olarak adlandırılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yaz aylarında daha çok tüketilen meyan şerbeti, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen ve şerbet olarak hazırlanan meyan bitkisi, Ramazan ayında büyük bir ilgi görüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların serinletici etkisi nedeniyle yazın sıkça tercih ettiği ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen meyan şerbeti, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

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Susuzluğu gidermesi ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan meyan şerbeti doğal yollarla elde edilmesi, koyu rengi nedeniyle bölge halkı arasında "doğal kola" olarak da biliniyor.

Ramazan ayında yoğun şekilde tüketilen meyan şerbeti hakkında konuşan meşhur Şerbetçi Hacı Ali, 50 yıldır bu işle uğraştığını ifade etti.

"Ucuz etin tiriti olmaz"

Hakiki meyan şerbetini sadece ustaların yapabileceğini vurgulayan Şerbetçi Hacı Ali, "Bu şerbeti herkes yapıyor ama sanatkârı kadar yapamıyorlar. Meyan kökünün kilosunu toptan 50-60 liraya alıyorum. O tarafta kilosunu 50 liraya satıyorlar. Şerbet 7,5-10 liraya satılıyor ama ucuz etin tiriti olmaz." dedi.

"Bilhassa öksürüğe faydası çoktur"

Şerbetçi Hacı Ali, meyan şerbetinin faydalarından bahsederek "Meyan kökünün böbreklere, bağırsaklara, mideye ve bilhassa öksürüğe faydası çoktur. İyisini içersen iç organlarda ne varsa fayda verir." şeklinde sıraladı.

"Meyan kökünden meyan köküne fark var"

Meyan şerbetinin kaliteli alınmasını tavsiye eden Şerbetçi Hacı Ali, "Meyan şerbetini 5-7,5 liraya veya 10 liraya alıp 'şerbet aldım iyi değil' diyorlar. Tabii ki iyi olmaz çünkü şerbetin iyisini almadın. Ben 15 liraya satıyorum. Bazı yerlerde 10 liraya, 7,5 liraya satılıyor fakat şerbet değil. Meyan kökünden meyan köküne fark var. Meyan şerbetinin ustasına, sanatkârına rastlarsan rahat edersin." ifadelerini kullandı.

"Meyan şerbetini ise 50 yıldır yapıyorum"

50 yıldır şerbet işiyle uğraştığını belirten Şerbetçi Hacı Ali, "Limonatayı süt ve limonla yapıyorum. Boya ile yapmıyorum. Limonataya her türlü madde konuluyor ama ben sütle ve limonla yapıyorum. 50 yıldır bu işi yapıyorum. 3-5 senedir limonatayla uğraşıyorum. Meyan şerbetini ise 50 yıldır yapıyorum." diye konuştu.

Şerbetçi Hacı Ali son olarak "Hava serin diye şerbet satışları normaldir. Fazla satış olmuyor." şeklinde konuştu. (İLKHA)