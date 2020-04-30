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Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti

Kahramanmaraş’ta sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti, Ramazan ayında yoğun şekilde tüketiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 08:59:07 -
Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti

Kahramanmaraş’ta sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti, Ramazan ayında yoğun şekilde tüketiliyor.


Kahramanmaraş’ta iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbetine ilgi arttı. Ramazan ayı nedeniyle üretimine ağırlık verilen şerbetin sağlık açısından da faydaları bulunuyor. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesini katkı sağladığı belirtiliyor.


Şerbetin mide yanması ve tüketilen yiyeceklerin hazmedilmesini kolaylaştırdığını söyleyen meyan satıcısı Halil İbrahim Neşnat, “Meyan şerbeti insandaki bağışıklık sistemini güçlendirir, virüslere karşı faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır ve midedeki yanmayı ortadan kaldırır. Günümüzdeki çocuklar pek içmiyor ama eskiler bildikleri için içiyorlar. Meyan şerbeti özellikle Ramazan ayında satışını yaparlar. Herkes meyan şerbetini evinde de yapabilir. Ben günde ortalama 90 litre şerbet hazırlayıp satıyorum” diye konuştu.

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