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Brent petrolün fiyatı yükseldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Brent petrolün fiyatı yükseldi!

Petrol fiyatları, artan jeopolitik gerilim ve ABD'nin açıklayacağı kritik enflasyon verisi öncesinde çarşamba gününü yükselişle sürdürüyor. Asya borsalarında ise yatırımcıların temkinli seyri öne çıkıyor.

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Foto - Brent petrolün fiyatı yükseldi!

Jeopolitik gerilim fiyatları yukarı taşıdı. Petrol, kritik ABD enflasyon verisi öncesi yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü yüzde 0,89 artışla 83,94 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,78 değer kazanarak 89,60 dolara çıktı. Her iki gösterge de salı günü 1 doların üzerinde yükselerek 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

#2
Foto - Brent petrolün fiyatı yükseldi!

PETROL FİYATLARINDA GERİLİMİN ETKİSİ SÜRÜYOR Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona ereceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin artması etkili oldu.

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Foto - Brent petrolün fiyatı yükseldi!

Yemen'deki İran yanlısı Husiler ile ABD'nin deniz taşımacılığına yönelik ayrı saldırılar düzenlediği bildirildi. Husilerin salı günü düzenlediği saldırıda Mısır'a ait bir geminin dört mürettebatının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı, 28 Şubat'ta başlayan İran savaşı sonrasında Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarında kaydedilen ilk can kaybı oldu.

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Foto - Brent petrolün fiyatı yükseldi!

APİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEN GELECEK VERİDE Asya piyasalarında yatırımcıların odağında, ABD'nin temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yer aldı. Verinin, Fed'in gelecek ay faiz artırıp artırmayacağına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlanıyor. Anketlere göre, ABD'de tüketici fiyatlarının temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor.

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Foto - Brent petrolün fiyatı yükseldi!

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