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Yaşam Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?
Yaşam

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

Ramazanda sokağa çıkma saatleri ne olacak? Koronavirüs salgınında vakalar tırmanışa geçti. Vakalardaki artış sebebiyle ramazan ayı için yeni tedbirlerin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Pek çok kişi ramazanda tam kapanmanın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma saatleri uzatılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 09:21:00 -
Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

Koronavirüs vaka sayıları son dönemde bir hayli arttı. Artan sayılar ne yazık ki vefat oranına da yansıdı. Rakamların artması herkesi tedirgin etmeye başladı. Kulislerde ramazan ayına ilişkin ek tedbirlerin uygulanacağı konuşuluyor. Peki, ramazan ayında saat kaçla kaç arasında sokağa çıkmak yasak olur?

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, seyahat yasağı ve sokağa çıkma saatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah’ta yer alan habere göre Çakışkan, "Vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir” açıklamasında bulundu.

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