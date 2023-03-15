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Yaşam Ramazan ayı öncesi tavsiye geldi! Kalp sağlığı için sofradan eksik etmeyin
Yaşam

Ramazan ayı öncesi tavsiye geldi! Kalp sağlığı için sofradan eksik etmeyin

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, ramazan ayında sofralardan balığın eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı ve denizlerde palamut bolluğu olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 10:11:00 -
Ramazan ayı öncesi tavsiye geldi! Kalp sağlığı için sofradan eksik etmeyin

Ramazan Ayı’na sayılı günler kala Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, iftar yemeğinde vatandaşlara balık yeme tavsiyesinde bulundu.

Ramazan Ayı’na sayılı günlerde kala iftar yemeğinde vatandaşların hafif yemekler yemesi beslenme uzmanları ve doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’da iftar yemeklerinde vatandaşlar az yağda veya fırında pişirilmiş palamut balığı önerisinde bulundu. Balık fiyatlarına da dikkat çeken Balcı, hafif yağda pişirilen özellikle Palamut Balığı’nın hem bütçeyi hem de mideyi yormayacağına dikkat çekti. Tezgahlarda palamut fiyatları ise 50 Lira ile 75 Lira arasında değişiklik gösteriyor.

Balcı, “Ramazan bereketiyle geliyor inşallah. Palamut Bayramı’mız da devam ediyor. Diğer balık türleri az çıkmasına rağmen palamut balığı bol bol çıkıyor. 2 tane Palamut’un fiyatı 100 ile 150 lira arasında değişiyor. 1 kiloluk palamutlarımız 75-80 lira arasında değişiyor. Ramazan Ayı’nda uzun saatler oruç tutup aç kaldığımız için hafif yemek yememiz gerekiyor. Damar dostu, kalp dostu balık. Herkese balık yemeyi tavsiye ediyorum. Özellikle Palamut hem kılçıksız hem de çok lezzetli. Palamut tavsiye ediyoruz, balık yemeyi tavsiye ediyoruz” dedi.

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