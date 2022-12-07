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İSLAM Ramazan ayı ne zaman? 2023 ramazan ayıne zaman başlayacak?
İSLAM

Ramazan ayı ne zaman? 2023 ramazan ayıne zaman başlayacak?

2022 yılının son günleriyle birlikte ramazan ayına ne kadar zaman kaldığı sorusu daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 yılı ramazan ayı ne zaaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-07 20:38:00 -
Ramazan ayı ne zaman? 2023 ramazan ayıne zaman başlayacak?

Yeni yıla az bir zaman kala pek çok kişi 2023 yılı ramazan ayının ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, bu sene ramazan ayı ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman? 2023 ramazan ayıne zaman başlayacak?

Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Bayram ise 21,22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

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