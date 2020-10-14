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İSLAM Ramazan ayı ne zaman 2021
İSLAM

Ramazan ayı ne zaman 2021

Ramazan ayı ne zamana denk geliyor? | Milyonlarca kişi 2021 yılında ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Pek çok kişi internette '2021 ramazan ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan ayı ne zamana denk geliyor 2021 | Ramazan ne zaman? | Oruç ne zaman başlayacak 2021

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:24:00 -
Ramazan ayı ne zaman 2021

Ramazan ne zaman? 2020 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişi ramazana ne kadar kaldığını, üç ayların ne zaman başladığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman 2021

Mübarek üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak. Kadir Gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcı       13 Şubat 2021

Regaib Kandili   18 Şubat 2021

Miraç Kandili     10 Mart 2021

Berat Kandili      27 Mart 2021

Ramazan ayının başlangıcı           13 Nisan 2021

Kadir Gecesi      8 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı arefe günü    12 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 1. Gün             13 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 2. Gün             14 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 3. Gün             15 Mayıs 2021

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Ramazan ayının önemi nedir?   

Ramazan rahmet ve bereket ayıdır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iyilikler artar, vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatır, sofralara birkaç tabak fazla konur. 2020 yılı ne yazık ki koronavirüs salgını ve kısıtlamalarla geride kalmak üzere. 'Nerede o eski ramazanlar' sözü ise 2020'de ayrı bir noktaya taşındı. Çünkü salgın sebebiyle camiler kapalı kaldı, iftarlar çekirdek aileyle yapıldı. Ramazan bayramında ise bayram namazı kılınmadı. Vatandaşlar salgının kontrol altına alınmasını hatta tamamen yok olmasını umut ederek 2021 ramazan ayını bekliyor.

Ramazan ve orucun önemi Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçiyor. Ayrıca bu mübarek ay için birçok hadis bulunuyor.

Bakara Suresi - 183-184

 

Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.

Oruçla ilgili hadisler

Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde söyle buyuruyor:  İslam toplamda beş temel bina üzerine inşa edilmiştir. Bu binalardan biri de Ramazan ayında oruç tutmaktır. 

Bir başka hadiste ise efendimiz şöyle buyurmuş: İnsanın oruç dışında yaptığı her türlü ibadet kendisi içindir. Fakat oruç tutmak benim içindir, bu nedenle de mükafatını dorudan ben vereceğim. 

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