Ramazan ayı gıda kolisi yardım başvuruları başladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok hizmet yürüten Uşak Belediyesi; bu sene Ramazan ayı için ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağı gıda kolilerinin başvurularını almaya başladı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına hazırlanan zengin içerikli yardım kolileri; başvuru yapan ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara teslim edilecek. Hazırlanan kolilerin içinde; yağ, bakliyat, şeker, çay gibi temel gıda ürünleri bulunacak.

Başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, e-devlet üzerinden çıkarılabilen ikametgâh adresi ile Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuracak. Öte yandan 65 yaş ve üzeri vatandaşların nüfus cüzdanı ile gelmeleri yeterli olacak.

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