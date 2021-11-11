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Dünya Rama'dan Yunan gazeteciye "Türkiye" şamarı
Dünya

Rama'dan Yunan gazeteciye "Türkiye" şamarı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan gazetesi Nea'nın, "Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolünün endişeye neden olduğu"nu ima eden sorusuna tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:15:00 -
Rama'dan Yunan gazeteciye "Türkiye" şamarı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan gazetesi Nea'nın, "Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolünün endişeye neden olduğu"nu ima eden sorusuna tepki gösterdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin bölgedeki rolünün endişe neden olduğunu ileri süren Yunan gazetesine haddini bildirdi.

Nea gazetesinin "Türkiye'nin Batı Balkanlar'ı Avrupa Birliği'nden uzaklaştırdığını" iddia eden ve "Türkiye'nin bölgedeki rolünün endişe neden olduğunu" ima eden sorusuna cevap veren Rama, Türkiye'yi herhangi bir istikrarsızlaştırma eylemiyle bağdaştıracak hiçbir şey bulunmadığını söyledi.

Rama, "Türkiye'nin Arnavutluk'un, Yunanistan ve İtalya'nın stratejik ortağı olduğunu biliyorum. Türkiye, Arnavutluk'un yakın dostudur ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin Batı Balkanlar'ın Avrupa rotasını bozmaya çalışması söz konusu değil" dedi.

 

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