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Ekonomi

Rakiplerle arayı açtık

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Türkiye’nin fındık üretim ve ihracatta rakiplerinden açık ara önde olduğunu belirtti.

2019-10-31 11:51:00 -
Rakiplerle arayı açtık

Ülkemiz 2018-2019 sezonunda fındık üretimini de ihracatını da arttırdı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Türkiye’nin üretim ve ihracatta rakiplerinden açık ara önde olduğuna işaret etti. Gören, “2017-2018 sezonunda 515 bin tonla dünya üretiminden yüzde 56 pay elde ettik. 2018-2019 sezonu tahminlerine göre ise 776 bin tonla payımızı yüzde 69’a çıkardık” açıklamasında bulundu.

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