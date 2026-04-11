Rakamlarla, kimin şampiyon olacağı açıklandı! En büyük farkı ezeli rakibine atıyor!

Lider Galatasaray ile Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki rekabet devam ediyor. Rakamlar Galatasaray’ın bu sezon da şampiyon olacağını gösteriyor. Son olarak erteleme maçında Göztepe’yi deplasmanda mağlup eden Cim Bom, bitime 6 hafta kala zirvedeki 4 puanlık avantajını korumayı başardı.

Rakamlar Galatasaray’ın bu sezon da şampiyon olacağını gösteriyor. Son olarak erteleme maçında Göztepe’yi deplasmanda mağlup eden Cim Bom, bitime 6 hafta kala zirvedeki 4 puanlık avantajını korumayı başardı.

 

SON 6 HAFTALAR

3 puanlı sisteme geçildiği günden bu yana, son 6 haftalara lider girdiği 11 sezonu da şampiyon tamamlayan Galatasaray, 7 sezonda ise lider olmamasına rağmen mutlu sona ulaşan taraf oldu.

 

38'DE 18 ŞAMPİYONLUK

Bu da Sarı-Kırmızılı ekibin üst üste 4. kez şampiyonluğa çok yakın olduğunu işaret ediyor.

Detaylar ise şöyle: Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana Süper Lig’de geride kalan 38 sezonun 18’inde şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

 

BÜYÜK FARK FENER'E

18 şampiyonluk yaşadığı bu sezonların son 6 maçına girilirken; 11’inde puan farkıyla liderdi. En büyük farkı, normal sezonunda 9 puan önde girdiği, 2011-2012’de Fenerbahçe’ye atmıştı. Diğer şampiyonluklarda 6 maç kala 1 kez 6, 2 kez 5, 1 kez 4, 4 kez 3 ve 2 kez de 2’şer puan önde liderdi. Hepsinde de sezonu şampiyon olarak tamamladı.

 

FARKLA GİRİYORSA...

Puan farkıyla girdiği tüm sezonlarda kupa kazanan Galatasaray, ayrıca averajla ya da puan olarak ligin bitimine son 6 maç kala 2. sırada olmasına rağmen tam 7 kez de geriden gelip şampiyon oldu.

